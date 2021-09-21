Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о поражении «Спартака» в матче с ЦСКА.

- Как вам игра ЦСКА со «Спартаком»? Оправдала ожидания?

- Нет. Я ожидал более качественной игры, более разумных действий. С точки зрения эмоций и заряженности на игру, футболисты были на хорошем уровне. Но с точки зрения реализации игровых эпизодов разочаровала завышенная эмоциональность футболистов, которые пытались сделать все на максимальных скоростях и допускали много технического брака. Прежде всего, спартаковцы. Это смазывало смотрибельность матча. Но «Спартак» не заслужил такого результата. Это вина атакующих футболистов команды.

- А как вам ЦСКА?

- Можно сказать несколько лестных слов в адрес ребят, которые достойно и дисциплинированно сыграли в обороне. А у «Спартака» не было связи в атакующих действиях. Было стремление проявить себя индивидуально. Но команда не выстраивалась в групповые связи, что позволило бы ей продуктивнее действовать в атаке.

- Вы сказали, что в действиях спартаковцев было много технического брака. Это связано с плохими погодными условиями, которые сопутствовали этому дерби?

- Не сказал бы. Это уровень мастерства, помноженный на психологическое состояние, учитывая, что это было дерби. Из-за большого желания добиться победы не хватало разумного подхода в завершении атак.

- И все-таки «Спартак» проиграл по делу, или ему просто не повезло?

- Я бы не сказал, что «красно-белые» уступили по делу. Они были не хуже «армейцев». У «Спартака» было больше моментов, и мячом он больше владел. Но это не повлияло на конечный результат.

- Как вам экспериментальная опорная зона: Умяров – Литвинов?

- Мне понравился Литвинов своей разумной, уравновешенной игрой. Он четко понимал свои возможности и делал все то, что умеет. Это похвальный подход к игре.

- А как можете оценить новичка Коффрие, который вышел в стартовом составе впервые?

- Пока у меня нет четкого представления, что это за футболист. Он провел всего полторы игры, поэтому сложно давать ему оценку. Мяч, который забил Заболотный, относить к разряду его ошибок я бы не стал. Но он не сделал всего возможного, чтобы мяч от него не попал Заболотному. Но это не есть его недостаток.

- А что скажете по поводу красной карточки Заболотному?

- Он хотел помочь команде. Так бывает. Это никак не связано с голом. Он просто вступил в единоборство, и немного превысил то, что лежит в рамках правил.

- Эти команды будут претендовать хотя бы на еврокубки в нынешнем сезоне?

- На сегодняшний день если не будут внесены коррективы в игру, то пока они явно уступают тем клубам, которые находятся выше в таблице. Эти команды с более выстроенной игрой, что и приносит им преференции в очках и местах.

- Судьба Руя Витории после двух последних поражений решена? Его уберут?

- Я бы не стал давать сейчас ему оценку. Это можно делать, только если ты постоянно находишься рядом с тренером. Возможно, Витория делает все необходимое для достижения результата, но игроки не очень понимают его, и для этого нужно время. Поэтому было бы неправильно скоропалительно разбрасываться тренерами. Я бы больше времени уделял подбору наставников, когда идет оценка той или иной кандидатуры. А уволить – это простое дело. Но увольнение наставника влияет на имидж команды в футбольном мире.

Елена Григорьевская