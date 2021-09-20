Витория: «Очевидно, что моя команда была лучше на поле»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с ЦСКА (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Спартак» превзошел ЦСКА по статистике ожидаемых голов больше, чем в два раза. На этом фоне как бы вы объяснили причину поражения?

- «Спартак» был лучше по всем параметрам. Результат совершенно несправедлив, но это футбол. У нас были шансы, мы должны были забивать. Когда не забиваешь в такой игре, естественно, сложно выиграть. Мы не забили, поэтому не выиграли. Но очевидно, что моя команда была лучше на поле.

- Дебютанты стартового состава Литвинов и Коффрие, как бы вы оценили их игру?

- Мне понравилось то, как индивидуально сыграли футболисты, так и вся команда вместе. Для Литвинова это первый матч, ему было непросто, но я с ним поговорил. Мне очень понравилось, как он сыграл, его настрой. Макси также, провел хороший матч, ему было еще непросто играть персонально против сильного соперника, но он выглядел достаточно хорошо. Мне понравилось, как он сыграл.