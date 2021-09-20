Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 374 Комментарии
Премьер-лига

Витория: «Очевидно, что моя команда была лучше на поле»

20 Сентября 2021 • 22:03 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с ЦСКА (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Спартак» превзошел ЦСКА по статистике ожидаемых голов больше, чем в два раза. На этом фоне как бы вы объяснили причину поражения?

- «Спартак» был лучше по всем параметрам. Результат совершенно несправедлив, но это футбол. У нас были шансы, мы должны были забивать. Когда не забиваешь в такой игре, естественно, сложно выиграть. Мы не забили, поэтому не выиграли. Но очевидно, что моя команда была лучше на поле.

- Дебютанты стартового состава Литвинов и Коффрие, как бы вы оценили их игру?

- Мне понравилось то, как индивидуально сыграли футболисты, так и вся команда вместе. Для Литвинова это первый матч, ему было непросто, но я с ним поговорил. Мне очень понравилось, как он сыграл, его настрой. Макси также, провел хороший матч, ему было еще непросто играть персонально против сильного соперника, но он выглядел достаточно хорошо. Мне понравилось, как он сыграл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
20 Сентября 2021 в 22:36
ай...руй руй...у табе есть каманда??? чот ни кто ни знаить пра энту каманду...))) дажи сами балелшики ни видють ни какой каманды...))) токма адин фидунь са сваей симьёй...)))
SpaM
20 Сентября 2021 в 22:27
А, мы были лучше? Ну слава богу.
CELTIC FROST
20 Сентября 2021 в 22:22
Очевидно, что твоя команда скоро снова будет португальской.
Starpom
20 Сентября 2021 в 22:14
Руй молодец ! Спасибо, что ни на кого не сваливает.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Урал 0:0 Локомотив Москва
окончен Рубин 1:3 Зенит
окончен ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
22:48 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА одолел «Спартак» в главном матче тура - видео видео
22:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА и «Спартак» посмотрели, наверное, как «Челси» играет с «Зенитом» эксклюзив
22:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Игра «Спартака» была безликой, как обычно» эксклюзив
22:31 · Россия. Премьер-лига
«Вы опозорили имя клуба»: Фанаты «Спартака» обратились к команде 1
22:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Такой футбол бывает, кому-то не везёт, Сегодня нам не повезло»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Об игре сказать нечего, обе команды играли ужасно» эксклюзив
22:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» на дне, спасибо Федуну» 1
22:03 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Очевидно, что моя команда была лучше на поле» 4
21:58 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Игра была равная до первой ошибки, мы свой момент использовали, характер проявили»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Этот «Спартак» уже ничего не спасёт»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий негативно высказался о судействе Сергей Иванова в матче с «Зенитом» 1
21:02 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий впервые в тренерской карьере проиграл команде Семака 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
Бийол не смог закончить дерби из-за травмы
20:44 · Россия. Премьер-лига
Болельщики ЦСКА на московском дерби скандируют нецензурные кричалки в адрес Салиховой 7
20:35 · Россия. Премьер-лига
Гилерме вышел на вторую строчку по играм за «Локомотив» - к рекорду Лоськова осталось 30 матчей
Все новости
Рекомендуем