Кофрие и Литвинов - в стартовом составе ​«Спартака» на дерби с ЦСКА

Главным событием восьмого игрового дня Премьер-лиги России станет дерби между ЦСКА и «Спартаком». Наставник «красно-белых» Руй Витория принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Промес, Понсе, Ларссон.

Поединок между ЦСКА и «Спартаком» начнётся на «ВЭБ Арене» в 19:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

В настоящий момент ЦСКА и «Спартак» располагаются в районе экватора турнирной таблицы, набрав по 10 очков в семи играх.