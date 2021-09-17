«Раз он считается лучшим, пускай судит»: Федотов - о назначении Карасёва на матч ЦСКА - «Спартак»

Известный в прошлом арбитр Игорь Федотов отреагировал на назначение Сергея Карасёва на центральный поединок восьмого тура российской Премьер-лиги между столичными ЦСКА и «Спартаком».

«Его назначили, потому что больше некого. Раз он считается лучшим, пускай судит. Для Карасёва это обыкновенная игра», - приводит слова Федотова «Рейтинг Букмекеров».

Поединок между «армейцами» и «красно-белыми» запланирован на понедельник, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

Перед дерби клубы являются соседями по турнирной таблице, занимая восьмое и девятое места.