Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «красно-белых» в матче с ЦСКА.

«Результат не удивил. Повезло больше ЦСКА. Об игре сказать нечего, обе команды играли ужасно. Игра была медленной со множеством ошибок, было много боязни, хаоса на поле. Нужно, прежде всего, «поблагодарить» Понсе, который в семиметровые ворота не попадает. Когда ты не забиваешь такие мячи, на что тут можно рассчитывать? Вот их и наказали, ЦСКА нанес единственный удар в створ и забил. Максименко пропустил в ближний, но там следствие ошибок: кто-то не выбил, кто-то опоздал, кто-то отскочил, а Заболотный просто на силу ударил. Максименко пропустил под собой, конечно, это его ошибка тоже.

В игре не было ни скоростей, ни движения. В конце второго тайма Промес мог сравнять, когда не попал по мячу. Не удивлюсь, если после этого матча уволят Виторию. Скажут: «Спасибо, ну не получилось». Это нормальная работа. Если уберут, найдут нового, как было всегда», - сказал Мостовой.