​Карпин приехал на дерби ЦСКА – «Спартак»

В понедельник вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на «ВЭБ Арене», где в главном дерби Москвы отношения будут выяснять ЦСКА и «Спартак». На игру приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Стоит напомнить, что в начале дня Карпин давал пресс-конференцию по случаю объявления расширенного списка сборной России. В октябре национальной команде предстоит провести два матча в рамках отбора на чемпионат мира. Сначала команда сыграет дома против Словакии, а затем – на выезде против Словении.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» стартует в 19:30 по московскому времени.