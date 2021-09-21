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Премьер-лига

Губерниев - о дерби ЦСКА - «Спартак»: «Игра была равна...»

21 Сентября 2021 • 13:21 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от вчерашнего дерби между ЦСКА и «Спартаком». Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась победой «армейцев» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Антон Заболотный, поразивший ворота гостей на 81-й минуте.

«Игра была равна... Вообще грустно смотреть за таким дерби. Ничего особо не умеют», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

ЦСКА набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» с десятью баллами располагается на девятой строчке.

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Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Губерниев
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K.karitch
21 Сентября 2021 в 13:52
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