Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Химками».

- В матче с «Химками» были видны проблески выздоровления у «Спартака»?

- Мне кажется, да. Какие-то проблески видно. Но «Спартак» оказался не готов к чемпионату. А сейчас определенная работа проделана. Видно, что игроки мотивированы. Без высокой мотивации и единства никто сейчас не играет. Невозможно победить без максимальной самоотдачи. Конечно, можно сказать, что у «Химок» тоже были моменты, когда они могли забить, но они слишком опрометчиво бежали в атаку, открывали пустые зоны, и «Спартак» этим пользовался. Нужно было еще и реализовать это, ведь «Химки» - не простая команда. Ее не так просто обыграть. Победа «Спартака» закономерна. Так что хорошие признаки видны и не только по содержанию игру, которая стала надежнее, но еще и по действиям отдельных футболистов. Мне кажется, что клуб, выразивший доверие тренеру, сделал правильный шаг.

- После этой победы давление на Виторию станет меньше?

- Эти разговоры о давлении в пользу бедных. Тренер должен уметь работать под любым давлением. Это такая профессия. Витория сказал в интервью перед игрой, что является профессиональным тренером. А значит должен уметь справляться с любым давлением и со стороны прессы, и со стороны болельщиков, и со стороны руководства. Для него самое важное – сохранять контакт с игроками и управлять ими. Если тренер это делает, и футболисты готовы играть за клуб и за него, тогда пусть давит кто угодно. Ребята выходят и играют. Без психологической устойчивости хорошего тренера не может быть.

- Вам не показалось, что игра «Спартака» преобразилась в связи с выходом Промеса и Мозеса?

- Это влияет. Уровень мастерства обоих футболистов выше среднего уровня «Спартака». Это наиболее талантливые игроки команды. От этого зависят и возможности «красно-белых». Одно дело играть за счет командных действий, когда есть некий средний уровень и на нем выстраивается игра. Но такая команда лимитирована отсутствием звезд. А когда помимо прочего в клубе есть еще и такие футболисты, он сразу становится более сильным. Его игра становится более качественной. Это не всегда срабатывает, но вчера сработало.

- Что скажете по поводу незасчитанного гола «Химок»?

- Сегодня уже больше правильных голов засчитывается, потому что техника помогает. В этой ситуации спорить с ВАРом об офсайде бесполезное дело.

- Пропущенный мяч от Глушакова подпортил впечатление от игры «Спартака»?

- Нет. Там стенка стояла неправильно, еще и игрок отвернулся. Такой мяч может пропустить любая команда. У нас нет клубов, которые весь матч могут играть на половине поля соперника. Любой соперник когда-то добегает до ворот или штрафной. А если он это делает, то один хороший удар, пусть и редкий, но достигает цели. У Глушакова хороший удар, он не раз забивал со штрафных. Так что это испортило настроение вратарю и тем, кто стоял в станке, потому что они ошиблись. Сложилось впечатление, что голкипер поставил стенку так, что не видел удара.

- То есть, сам Максименко виноват?

- Это я так думаю, что он не видел момент удара. Плюс еще и отвернулся один футболист из стенки. А когда мяч летит в игрока, а он отворачивается, то среагировать на этот мяч очень сложно, потому что времени мало. Из скорости реакции вратаря наибольшее время занимает увидеть мяч. И если он не видит начало удара, то уже не успевает реагировать.

- Как вам новичок Кофрие? Чем-то запомнился?

- Он получил нарушение, после которого «Спартак» пропустил, но все равно сложно давать оценку после такого короткого отрезка. Если будет играть, то посмотрим.

- Витория сказал, что это футболист на будущее. Получается, он еще сыроват?

- Получается так. Сегодня тренд - брать игроков на будущее. Это крен, который давно гуляет по Европе, особенно в Дании и Норвегии, которые снизили возраст привлечения игроков, чтобы выдергивать их раньше, чем этих ребят замечают большие клубы. У нас тоже «Локомотив» пошел по этому пути. «Спартак», видимо, тоже. А первые в этом было «Динамо».

Елена Григорьевская