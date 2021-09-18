Мостовой: «Виторию уволят, если «Спартак» проиграет ЦСКА»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о будущем португальского специалиста Руя Витории в московском «Спартаке».

«Увольнение Витории? Если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры. Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то не уйдет», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Дерби ЦСКА - «Спартак» пройдет в понедельник, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

Португальский специалист возглавил «красно-белых» в июне, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

После семи туров «Спартак» с десятью баллами занимает девятое место в таблице РПЛ.