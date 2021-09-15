Из-за отставки наставника Ивицы Олича перед началом сезона внутри ЦСКА произошёл конфликт, передают Sportske Novosti. По данным источника, в конфликте между двумя течениями внутри клуба победил тот, кто не хотел, чтобы хорват занимал свой пост главного тренера.

​«В настоящее время никто в России не видит в ЦСКА команду, которая должна сыграть сколько-нибудь значительную роль в новом сезоне», - добавили в источнике.

Напомним, что перед началом сезона команду возглавил Алексей Березуцкий. После семи стартовых туров РПЛ ​«армейцы» набрали десять очков и находятся на восьмом месте.