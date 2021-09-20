Колосков считает, что футболисты «Спартака» деградируют

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию в «Спартаке» накануне московского дерби, что состоится в 8 туре РПЛ.

«Сейчас у «Спартака» абсолютно безперспективная ситуация. То, что было год назад и сейчас – небо и земля. Ларссон был ведущим игроком в чемпионате, Зобнин, Соболев, Бакаев, Джикия, Максименко – игроки сборной России, Промес – представитель сборной Голландии», - приводит слова Колоскова Sport24.

Функционер считает, что виновником наблюдающейся у игроков «красно-белых» деградации является тренер. Колосков предположил, что к футболистам заниженные требования, следствием чего является резкий спад в их игровом уровне.