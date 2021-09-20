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Премьер-лига

Непомнящий: У ЦСКА проблема роста, а «Спартак» не может выйти на свой уровень эксклюзив

20 Сентября 2021 • 11:15 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.55 3.65 2.80
Через 7 ч. 15 мин.

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак».

- Сейчас ЦСКА имеет больше шансов на победу?

- Так однозначно нельзя сказать. Это дерби, а они всегда непредсказуемы. Все проблемы забываются, и все зависит от сиюминутной готовности, психологии и какой-то удачи. На сегодняшний день в предстоящем матче нет фаворита.

- Но «Спартак» подходит к дерби в не лучшем физическом состоянии, и психологически команда тоже не очень хорошо себя чувствует.

- Если у ЦСКА с начала матча что-то не пойдет и «Спартак» забьет, то этого может хватить для победы гостей. Не вижу серьезных различий между состоянием команд, чтобы одна в чем-то сильно отставала или превосходила другую. Будет матч на три результата.

- У кого ситуация сложнее, как вам кажется?

- Понятно, что предпочтительные выглядит ситуация в ЦСКА, хотя там есть потери в составе. Вокруг «Спартака» много чего случилось. С другой стороны, это может быть мотивационным моментом, потому что часто игроки в таких ситуациях еще больше концентрируются. Потому что все против них. А это сильный мотиватор. Но предпочтение отдам ЦСКА.

- Вы считаете, что на ЦСКА сейчас меньше давления?

- Может это и не очень хорошо. Нужно, чтобы было состояние возбуждения, внутренней тревоги и желания доказать. У «армейцев» это есть, они не на своем месте в таблице, и нужно как-то решать этот вопрос. Именно в дерби проявляются лучшие качества каждого футболиста. Поэтому полезно играть как можно больше дерби, чтобы футболисты росли. 

- В чем проблемы команд в нынешнем сезоне? Они разные?

- Совершенно разные ситуации. Я ругал ЦСКА за то, что молодые футболисты не прибавляют в росте. А теперь они уже не молоды и сейчас проявляют те качества, которые от них ждали. Они стали играть сильно, мощно, на своем уровне, поэтому сейчас доказывают себе и болельщикам, что выросли в игроков хорошего уровня. У «Спартака» уже зрелые и сильные мастера, но они играют ниже своих возможностей. Если у ЦСКА проблема роста, то «красно-белые» никак не могут выйти на свой уровень. Это связано и с тем, что творится вокруг команды. Это серьезная проблема, потому что футболисты просто не справляются с давлением.

- Есть мнение, что если Спартак проиграет, то Витория будет уволен. Допускаете это?

- В этой ситуации Витория не справляется с командой. Не могу сказать, что это плохой  тренер. Это серьезный специалист, который знает свое дело, но выбрать вектор движения в сложной ситуации и суметь сориентироваться – очень важно. Именно в этом у него пока не получается.

- То есть, отставка возможна?

- В «Спартаке» все возможно, хотя это неправильно.

- Какой счет наиболее вероятнее?

- От 3:3 до 2:0 в пользу какой-то из команд.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Непомнящий
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Комментарии (1)
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Don sangre
20 Сентября 2021 в 11:48
У кажнего своея кашка да постная у нас - с хренчиком. У лошадок- с горчинкой.. Ждем побоища антересного с огоньком...
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