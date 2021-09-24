РФС оштрафовал Заболотного на 20 тысяч рублей

Центрфорвард московского ЦСКА Антон Заболотный заплатит денежный штраф за нарушение санитарного регламента российской Премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба РФС, КДК принял решение оштрафовать 30-летнего футболиста на 20 тысяч рублей.

Напомним, что Заболотный стал автором победного гола в недавнем дерби против «Спартака» (1:0). После взятия ворот бомбардир запрыгнул на трибуну с болельщиками, чтобы отпраздновать свой успех.

В компенсированное время Антон был удален с поля за второе предупреждение.

В текущем сезоне чемпионата России нападающий отметился двумя голами в семи встречах.