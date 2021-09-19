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Премьер-лига

Червиченко: «Смотреть на мучения четвёрки нападающих «Спартака» уже нет сил»

19 Сентября 2021 • 12:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.55 3.65 2.80
20.09 19:30

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал состояние команд перед дерби с ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

По его словам, эти команды не ведут реальной борьбы за титул, а при «голландско-наркоманской система с разделением команд на группы» могли бы вовсе не попасть в число шести лучших команд, которые во второй стадии могли бы оспаривать медали и места в еврокубках.

- Смотреть на мучения четверки нападающих «Спартака» уже нет сил. У ЦСКА вообще нет нападающих, - заявил Червиченко Sport24.

Что касается персоналий, Червиченко сравнил Чидеру Эджуке с футболистом, который впервые увидел мяч, а Фёдор Чалов и Александр Соболев пребывают в стагнации.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в понедельник, начало матча в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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