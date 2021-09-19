Червиченко: «Смотреть на мучения четвёрки нападающих «Спартака» уже нет сил»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал состояние команд перед дерби с ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

По его словам, эти команды не ведут реальной борьбы за титул, а при «голландско-наркоманской система с разделением команд на группы» могли бы вовсе не попасть в число шести лучших команд, которые во второй стадии могли бы оспаривать медали и места в еврокубках.

- Смотреть на мучения четверки нападающих «Спартака» уже нет сил. У ЦСКА вообще нет нападающих, - заявил Червиченко Sport24.

Что касается персоналий, Червиченко сравнил Чидеру Эджуке с футболистом, который впервые увидел мяч, а Фёдор Чалов и Александр Соболев пребывают в стагнации.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в понедельник, начало матча в 19:30.