Заболотный высказался о победе над «Спартаком»

Центрфорвард столичного ЦСКА Антон Заболотный, отметившийся забитым мячом во вчерашнем дерби со «Спартаком» (1:0), высказался о победе.

«Всех с победой, семья! Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Заболотный отметился победным голом на 81-й минуте. Спустя десять минут игрок был удален с поля.

Благодаря этой победе «армейцы» набрали 13 баллов и поднялись на седьмое место в таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» находятся на девятой позиции с десятью пунктами.