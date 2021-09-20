Дерби нулевым быть не может: Заболотный потушил «Спартак», удалился и вверг Виторию в очередное уныние

К российскому «класико» ЦСКА и «Спартак» подошли в статусе середняков чемпионата.
|(1:0) Заболотный Антон 81'
Только ленивый не пытался в этом сезоне поймать хайп на той дичи, которая творится в «Спартаке». Зарема, Федун, Попов, Витория, Соболев – куда ни ткни, попадёшь на какие-нибудь домыслы, умничания и скандалы. Витория ходил по лезвию бритвы, и матч с ЦСКА вполне мог стать для него последним у руля «красно-белых». Вот кто знает, что на уме у Федуна, который позапрошлым летом заявлял о снятии команды с чемпионата?
В стане «армейцев» ситуация не такая плохая, но и вокруг них далеко не всё спокойно. То были перетягивания каната в плане того, уйдёт Ганчаренко или не уйдёт, то совсем недолго работал Олич, то теперь не шибко идут дела у Алексея Березуцкого. Поэтому и немудрено, что в дерби схлестнулись середняки с одинаковым количеством очков. «Красно-синие» шли на строчку выше «красно-белых» за счёт чуть более хорошей разницы мячей.
Стартовые составы обеих команд оказались не самые сыгранные. В оборону спартаковцев Витория отрядил в том числе Кофрие, которого многие считают очередным сомнительным легионером. Из-за травм не смогли сыграть Зобнин и Хендрикс, поэтому в центре поля у гостей вышли молодые Умяров и Литвинов. У ЦСКА восстановился после повреждения Марио Фернандес, отметивший накануне своё 31-летие, и с Заболотным в плане здоровья тоже ничего страшного не произошло, так что они появились с первых минут. Зайнутдинову нашлось место в опорной зоне рядом с Дзагоевым.
Кто ждал острой игры сразу же, тот был вынужден закусить губу. За первый тайм не создалось ни одного действительно голевого момента. Инициатива локально ходила туда-сюда, обеспечивая примерно равный процент владения мячом. Без ударов по воротам не обходилось, и перспективнее в этом плане смотрелись спартаковцы. Ларссон красиво пробил с линии штрафной выше перекладины, а если бы попал чуть ниже, выдался бы гол в девятку. Промес и Джикия пытали счастье тоже издали – они направляли снаряд в створ, но Акинфеев справлялся без особых чудес. Хоть и были столкновения, после которых игрокам требовалась медпомощь, искромётности этому дерби явно не хватало.
После антракта раскачки не было – «Спартак» моментально простил ЦСКА. Акинфеев неудачно отбил дальний удар Литвинова перед собой, и Понсе по всем канонам форвардного мастерства должен был добивать в сетку, но добил правее створа. Впрочем, то был единичный опасный случай, а дальше вернулась тягомотина, заставлявшая скучать в первом тайме. Бийола заменили из-за травмы. С середины тайма игра пошла поинтересней. Чалов неплохо пробил из штрафной, получив пас от Ахметова, – мяч угодил в Айртона. Промес вырвался против Акинфеева по правому полуфлангу и забил, но всю спартаковскую радость нарушил офсайд.
И всё-таки дождались болельщики легитимного гола. Не получилось первого безголевого главного дерби России после 20 октября 2003 года. В 43-м подряд официальном матче ЦСКА и «Спартака» не обходится как минимум без одного забитого гола. На 81-й минуте Заболотный занял в зоне левого инсайда такую позицию, что мяч после удара Бистровича и рикошета от Кофрие отлетел прямо к нему. Пробив без подработки, Заболотный чётко поразил ближний угол ворот Максименко (1:0).
Ну вот, а вы спрашивали, зачем ЦСКА нужен Заболотный. Чтобы вымучивать победу в таком незрелищном дерби. Промес имел кое-какой шанс сравнять счёт, но толком не попал по мячу, который заблокировал Дивеев. А Заболотный умудрился ещё получить вторую жёлтую карточку, после чего, конечно, уходил с поля очень медленно. После этого у Промеса была другая возможность стать героем матча, однако его выстрел где-то с линии штрафной потащил Акинфеев, и сразу же Карасёв произвёл финальный свисток. Команда Алексея Березуцкого обходит коллектив Руя Витории в таблице на три очка. Новый виток резких комментариев о «Спартаке» в духе «всё пропало» неизбежен.
Кирилл Иванцов
и таперь интиресна...узнать пра кридит даверия бидалаги витории и ево пародистава стада...)))
На 100 летие клуба от руководства ноль положительных решений, наоборот, только хуже делают. А тут ещё и дохлая шкура барина свой дёготь в бочку, и без того не мёда, добавляет.
Чувствую в этом сезоне мы жёстко провалимся. Я бы с удовольствием болел против Спартака, если бы знал что после этого Федун продаст клуб.
И несчастным случаем то не назовёшь, когда эти случаи из тура в тур повторяются.
Хорошим футбол не был. Кроме напряжённости матч ничем не выделялся.
Кофрие - невезуха. Следил за ним весь матч. Думал, как хорошо действует просто и надёжно. Но не везёт ему второй матч подряд. А вообще оборона была хорошей.
Атака... А что ожидать, когда нет нападающих? То, что сейчас из себя представляют Понсе и Ларссен это разобранные недоразумения. Мозес занялся делом только после перерыва. Тоже самое Айртон.
Дебют Литвинова можно считать удачным.
Неприятное поражение опять. Потому что несправедливое. Надо вылезать из психологической ямы.
Уже не знаю какое по счету дерби подряд с мясными, которое не вставляет ну никак. Вроде и накал есть какой-никакой, и вроде бегают, но в настолько удручающем состоянии сейчас оба клуба, что ощущение очередного тухлого дерби так и не покинуло, за исключением быть может последних 4х минут доп времени.