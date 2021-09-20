Дерби нулевым быть не может: Заболотный потушил «Спартак», удалился и вверг Виторию в очередное уныние

К российскому «класико» ЦСКА и «Спартак» подошли в статусе середняков чемпионата.

Только ленивый не пытался в этом сезоне поймать хайп на той дичи, которая творится в «Спартаке». Зарема, Федун, Попов, Витория, Соболев – куда ни ткни, попадёшь на какие-нибудь домыслы, умничания и скандалы. Витория ходил по лезвию бритвы, и матч с ЦСКА вполне мог стать для него последним у руля «красно-белых». Вот кто знает, что на уме у Федуна, который позапрошлым летом заявлял о снятии команды с чемпионата?

В стане «армейцев» ситуация не такая плохая, но и вокруг них далеко не всё спокойно. То были перетягивания каната в плане того, уйдёт Ганчаренко или не уйдёт, то совсем недолго работал Олич, то теперь не шибко идут дела у Алексея Березуцкого. Поэтому и немудрено, что в дерби схлестнулись середняки с одинаковым количеством очков. «Красно-синие» шли на строчку выше «красно-белых» за счёт чуть более хорошей разницы мячей.

Стартовые составы обеих команд оказались не самые сыгранные. В оборону спартаковцев Витория отрядил в том числе Кофрие, которого многие считают очередным сомнительным легионером. Из-за травм не смогли сыграть Зобнин и Хендрикс, поэтому в центре поля у гостей вышли молодые Умяров и Литвинов. У ЦСКА восстановился после повреждения Марио Фернандес, отметивший накануне своё 31-летие, и с Заболотным в плане здоровья тоже ничего страшного не произошло, так что они появились с первых минут. Зайнутдинову нашлось место в опорной зоне рядом с Дзагоевым.

Кто ждал острой игры сразу же, тот был вынужден закусить губу. За первый тайм не создалось ни одного действительно голевого момента. Инициатива локально ходила туда-сюда, обеспечивая примерно равный процент владения мячом. Без ударов по воротам не обходилось, и перспективнее в этом плане смотрелись спартаковцы. Ларссон красиво пробил с линии штрафной выше перекладины, а если бы попал чуть ниже, выдался бы гол в девятку. Промес и Джикия пытали счастье тоже издали – они направляли снаряд в створ, но Акинфеев справлялся без особых чудес. Хоть и были столкновения, после которых игрокам требовалась медпомощь, искромётности этому дерби явно не хватало.

После антракта раскачки не было – «Спартак» моментально простил ЦСКА. Акинфеев неудачно отбил дальний удар Литвинова перед собой, и Понсе по всем канонам форвардного мастерства должен был добивать в сетку, но добил правее створа. Впрочем, то был единичный опасный случай, а дальше вернулась тягомотина, заставлявшая скучать в первом тайме. Бийола заменили из-за травмы. С середины тайма игра пошла поинтересней. Чалов неплохо пробил из штрафной, получив пас от Ахметова, – мяч угодил в Айртона. Промес вырвался против Акинфеева по правому полуфлангу и забил, но всю спартаковскую радость нарушил офсайд.

И всё-таки дождались болельщики легитимного гола. Не получилось первого безголевого главного дерби России после 20 октября 2003 года. В 43-м подряд официальном матче ЦСКА и «Спартака» не обходится как минимум без одного забитого гола. На 81-й минуте Заболотный занял в зоне левого инсайда такую позицию, что мяч после удара Бистровича и рикошета от Кофрие отлетел прямо к нему. Пробив без подработки, Заболотный чётко поразил ближний угол ворот Максименко (1:0).

Ну вот, а вы спрашивали, зачем ЦСКА нужен Заболотный. Чтобы вымучивать победу в таком незрелищном дерби. Промес имел кое-какой шанс сравнять счёт, но толком не попал по мячу, который заблокировал Дивеев. А Заболотный умудрился ещё получить вторую жёлтую карточку, после чего, конечно, уходил с поля очень медленно. После этого у Промеса была другая возможность стать героем матча, однако его выстрел где-то с линии штрафной потащил Акинфеев, и сразу же Карасёв произвёл финальный свисток. Команда Алексея Березуцкого обходит коллектив Руя Витории в таблице на три очка. Новый виток резких комментариев о «Спартаке» в духе «всё пропало» неизбежен.

Кирилл Иванцов