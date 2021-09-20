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Премьер-лига

Дерби нулевым быть не может: Заболотный потушил «Спартак», удалился и вверг Виторию в очередное уныние

20 Сентября 2021 • 21:25 Комментировать (33)
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

К российскому «класико» ЦСКА и «Спартак» подошли в статусе середняков чемпионата.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва
(1:0) Заболотный Антон 81'    
Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Дивеев Игорь Бийол Яка   51' (Бистрович Кристиян (   51') Фернандес Марио Дзагоев Алан   65' (Ахметов Ильзат (   65') Зайнутдинов Бактиёр   65' (Бохинен Эмиль (   65'   70') Обляков Иван   75' Чалов Фёдор   85' (Яковлев Владислав (   85') Эджуке Чидера   85' (Кучаев Константин (   85') Заболотный Антон   43'   90'
Запасные: Багринцев Эдуард Каптилович Дмитрий Боков Данила Тороп Владислав
Максименко Александр Кауфриз Максимилиано Жиго Самуэль Джикия Георгий   87' (Рассказов Николай (   87') Мозес Виктор Умяров Наиль   53' Литвинов Руслан   87' (Игнатов Михаил (   87') Айртон Лукас Промес Куинси Ларссон Джордан   71' (Бакаев Зелимхан (   71') Понсе Эсекель
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Кутепов Илья Ломовицкий Александр Ещенко Андрей Денисов Даниил
20 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Только ленивый не пытался в этом сезоне поймать хайп на той дичи, которая творится в «Спартаке». Зарема, Федун, Попов, Витория, Соболев – куда ни ткни, попадёшь на какие-нибудь домыслы, умничания и скандалы. Витория ходил по лезвию бритвы, и матч с ЦСКА вполне мог стать для него последним у руля «красно-белых». Вот кто знает, что на уме у Федуна, который позапрошлым летом заявлял о снятии команды с чемпионата?

В стане «армейцев» ситуация не такая плохая, но и вокруг них далеко не всё спокойно. То были перетягивания каната в плане того, уйдёт Ганчаренко или не уйдёт, то совсем недолго работал Олич, то теперь не шибко идут дела у Алексея Березуцкого. Поэтому и немудрено, что в дерби схлестнулись середняки с одинаковым количеством очков. «Красно-синие» шли на строчку выше «красно-белых» за счёт чуть более хорошей разницы мячей.

Стартовые составы обеих команд оказались не самые сыгранные. В оборону спартаковцев Витория отрядил в том числе Кофрие, которого многие считают очередным сомнительным легионером. Из-за травм не смогли сыграть Зобнин и Хендрикс, поэтому в центре поля у гостей вышли молодые Умяров и Литвинов. У ЦСКА восстановился после повреждения Марио Фернандес, отметивший накануне своё 31-летие, и с Заболотным в плане здоровья тоже ничего страшного не произошло, так что они появились с первых минут. Зайнутдинову нашлось место в опорной зоне рядом с Дзагоевым.

Кто ждал острой игры сразу же, тот был вынужден закусить губу. За первый тайм не создалось ни одного действительно голевого момента. Инициатива локально ходила туда-сюда, обеспечивая примерно равный процент владения мячом. Без ударов по воротам не обходилось, и перспективнее в этом плане смотрелись спартаковцы. Ларссон красиво пробил с линии штрафной выше перекладины, а если бы попал чуть ниже, выдался бы гол в девятку. Промес и Джикия пытали счастье тоже издали – они направляли снаряд в створ, но Акинфеев справлялся без особых чудес. Хоть и были столкновения, после которых игрокам требовалась медпомощь, искромётности этому дерби явно не хватало.

После антракта раскачки не было – «Спартак» моментально простил ЦСКА. Акинфеев неудачно отбил дальний удар Литвинова перед собой, и Понсе по всем канонам форвардного мастерства должен был добивать в сетку, но добил правее створа. Впрочем, то был единичный опасный случай, а дальше вернулась тягомотина, заставлявшая скучать в первом тайме. Бийола заменили из-за травмы. С середины тайма игра пошла поинтересней. Чалов неплохо пробил из штрафной, получив пас от Ахметова, – мяч угодил в Айртона. Промес вырвался против Акинфеева по правому полуфлангу и забил, но всю спартаковскую радость нарушил офсайд.

И всё-таки дождались болельщики легитимного гола. Не получилось первого безголевого главного дерби России после 20 октября 2003 года. В 43-м подряд официальном матче ЦСКА и «Спартака» не обходится как минимум без одного забитого гола. На 81-й минуте Заболотный занял в зоне левого инсайда такую позицию, что мяч после удара Бистровича и рикошета от Кофрие отлетел прямо к нему. Пробив без подработки, Заболотный чётко поразил ближний угол ворот Максименко (1:0).

Ну вот, а вы спрашивали, зачем ЦСКА нужен Заболотный. Чтобы вымучивать победу в таком незрелищном дерби. Промес имел кое-какой шанс сравнять счёт, но толком не попал по мячу, который заблокировал Дивеев. А Заболотный умудрился ещё получить вторую жёлтую карточку, после чего, конечно, уходил с поля очень медленно. После этого у Промеса была другая возможность стать героем матча, однако его выстрел где-то с линии штрафной потащил Акинфеев, и сразу же Карасёв произвёл финальный свисток. Команда Алексея Березуцкого обходит коллектив Руя Витории в таблице на три очка. Новый виток резких комментариев о «Спартаке» в духе «всё пропало» неизбежен.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (33)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
20 Сентября 2021 в 22:20
ай... да ни чо ни патушил виликий зе...))) он наабарот разжок бальшой агонь в пуканах хрюндилей...))) таперича спиритусу опеть нада агнетушитили усем сваим раздавать и сибе пару тройку штук прилабонить...да пра СраМа ни забыть...)))
и таперь интиресна...узнать пра кридит даверия бидалаги витории и ево пародистава стада...)))
ARTUR
20 Сентября 2021 в 22:19
посмотрел нарезки , пипец , вместилось в две минуты , и это вы называете ДЕРБИ ???? и это команда которая хотела играть на площади )))??? ЗАЧЕМ :??????
Урзюм
20 Сентября 2021 в 22:02
Я не пойму ажиотажа. Две посредственные команды из большой деревеньки в центре России, находящиеся в серединке таблицы скатали весьма посредственный матчик.
Volk Odinochka
20 Сентября 2021 в 22:00
Самый лучший трансфер Спартака - Федун на выход!
Sanay
20 Сентября 2021 в 21:56
Как можно было не забить этому кривоногому Понсе?))) Любой мальчишка из дворового футбола в 90% не промахнулся бы. Вообще этого игрочишку надо сослать в Спартак-2 или продать. Он больше запарывает 100% голевых моментов чем забивает. Это не наш Спартак это федуновские позорники))).
JUMPER
20 Сентября 2021 в 22:23
ай сыматьси пара с чимпионату...))) щас само время как рас к юбилею успеити...))) а то ни равён час в низшу лигу упасть...)))
Volk Odinochka
20 Сентября 2021 в 21:55
Играли две команды донного уровня. Федун продолжает издеваться над Спартаком, у коней свои проблемы начались, так как в руководстве тоже дилетанты.
На 100 летие клуба от руководства ноль положительных решений, наоборот, только хуже делают. А тут ещё и дохлая шкура барина свой дёготь в бочку, и без того не мёда, добавляет.
Чувствую в этом сезоне мы жёстко провалимся. Я бы с удовольствием болел против Спартака, если бы знал что после этого Федун продаст клуб.
Don sangre
20 Сентября 2021 в 22:10
Кубыть правду матку острым топором рубишь.....
Don sangre
20 Сентября 2021 в 21:53
Кубыть ждалися дербища а получили унылый новозище..... Хромая лошадь и то пнула напоследок... А Федунка посадить на кол первое дело значится
JUMPER
20 Сентября 2021 в 21:40
што опеть што ли...))) видать кастрати шибка прилажил хрюндилей...))) дааа... кастрати було биз анестезии...т.е. на живую...))) а тута рысаки видать лягнули в само болное места...)))
Bathet30
20 Сентября 2021 в 21:39
Спасибо всем дурням в нашем руководстве за юбилейный сезон. На тренера команда класть хотела. Игроки забыли как забивать. Один большой бардак с начала сезона. И что будет дальше пока неизвестно. Разве что Федун уволит тренера.
Sierge
20 Сентября 2021 в 21:47
Какая-то безнадёга чувствуется
Bathet30
20 Сентября 2021 в 21:54
Безнадёжно сейчас везде в команде. Начиная с руководства, где хатели налегке и без усиления решить все вопросы.
Sierge
20 Сентября 2021 в 21:57
Блин 100 лет клуба раз в жизни, неужели совести нет, какого то честолюбия хорошего. Какие то недоразумения бегают
только не мясо
20 Сентября 2021 в 21:36
Кроме счёта на табло не понравилось ничего - унылая и беззубая игра с обоих сторон.
JUMPER
20 Сентября 2021 в 21:41
ну дык два сиридника вроди как пытались биться...)))
779
20 Сентября 2021 в 21:36
Имели преимущество. Интересные дальние удары и моменты. Правда очень мало. Не одного даже намёка на опасность у своих ворот и вот. Уже традиционное минимальное поражение. В этом весь Спартак сейчас.
И несчастным случаем то не назовёшь, когда эти случаи из тура в тур повторяются.
Хорошим футбол не был. Кроме напряжённости матч ничем не выделялся.
Кофрие - невезуха. Следил за ним весь матч. Думал, как хорошо действует просто и надёжно. Но не везёт ему второй матч подряд. А вообще оборона была хорошей.
Атака... А что ожидать, когда нет нападающих? То, что сейчас из себя представляют Понсе и Ларссен это разобранные недоразумения. Мозес занялся делом только после перерыва. Тоже самое Айртон.
Дебют Литвинова можно считать удачным.
Неприятное поражение опять. Потому что несправедливое. Надо вылезать из психологической ямы.
Sierge
20 Сентября 2021 в 21:49
Везёт тому кто везёт. Спартак не заслужил удачи своей игрой и отношением руководства. Хотел идти на матч но билеты от 3 до 5 тысяч, хорошо что не пошёл…игра была одинакова уныла
Dneprovskcity
20 Сентября 2021 в 21:34

Уже не знаю какое по счету дерби подряд с мясными, которое не вставляет ну никак. Вроде и накал есть какой-никакой, и вроде бегают, но в настолько удручающем состоянии сейчас оба клуба, что ощущение очередного тухлого дерби так и не покинуло, за исключением быть может последних 4х минут доп времени.
Sierge
20 Сентября 2021 в 21:52
Согласен Уж лучше матч с перестрелкой снежками и Вагнером играющим с собакой) чемпионат скатился просто ниже плинтуса, иногда с удовольствием пересматриваю матчи моего отрочества конца 90ых начала нулевых— никакого Фул эй ди и долби, только голые эмоции и блеск в глазах
Dneprovskcity
20 Сентября 2021 в 22:01
А это уже наверно больше ностальжи)) Нынче модно и видосики в VHS обработке пилить, сразу начинает веять теплотой) Так же как и в реках на ютубе вылазят иногда нарезки старых матчей - всегда приятно посмотреть, и даже частенько вспоминаешь как и при каких обстоятельствах смотрел тот матч))
Sierge
20 Сентября 2021 в 22:04
Может кризис какой-то среднего возраста?) но реально сейчас даже зацепиться не за что)))
Dneprovskcity
20 Сентября 2021 в 22:47
Да не, просто видимо мы становимся менее впечатлительными)
Redwhite1959
20 Сентября 2021 в 21:34
Если по-честному - ЦСКА не заслужил победу - гол во многом получился случайным, да и Максименко в очередной раз сплоховал, не успев закрыть ближний угол. Ну да ладно - в спорте ВСЕГДА везёт сильнейшему. Вопрос у меня в другом - какие ещё нужны позиции Понсе и Антохе, чтобы забить гол? Более убойных позиций, из которых они били по воротам ( у Промеса - правда - удар не получился ), не придумать!(( Жалко тренера - Федун его теперь точно уволит...
Sierge
20 Сентября 2021 в 21:53
Себя бы он лучше уволил) то над динамо смеялись, а у них дела налаживаются
Nе gustа
20 Сентября 2021 в 21:32
могучий Зе по конспекцам Кастрати отправил народну команду навстречу пердиву
Милка
20 Сентября 2021 в 21:42
Привет, куда брата своего подевал?
Nе gustа
20 Сентября 2021 в 21:51
в шароварах своих обоцаных посмотри
ингерман
20 Сентября 2021 в 21:32
ай хрюнделей с очередным маканием в прокисший гуляш.. виторию с отпуском на канарах на хорошую неустойку от федяя.. спартачам прихотовица прыгац возле корыца подгоняемых плецкой саламыча.. усе довольны кроме срамов и прочех спиритусав.. )))
Nе gustа
20 Сентября 2021 в 21:34
щас приползёц спирито дух подкорытный и заведёц заунывную шарманку про помойки))
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