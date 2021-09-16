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Премьер-лига

Шмурнов раскритиковал игроков «Спартака»

16 Сентября 2021 • 16:17 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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20.09 19:30

Александр Шмурнов поделился своим мнением касательно причин такого провального старта сезона в исполнении «Спартака». Напомним, что вчера москвичи проиграли варшавской «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы.

В своем телеграм-канале Шмурнов написал, что столичной команде не хватает глубины состава. По его словам, любой футболист, который выходит со скамейки, тут же ослабляет игру. «Любая замена портит картину. То, как вышел Александр Ломовицкий в матче с «Легией», можно заносить в учебники игры в поддавки», - считает комментатор.

Также он отметил, что Александру Соболеву не хватает физических кондиций, а Зелимхан Бакаев все никак не может раскрыть свой потенциал.  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шмурнов Александр Ломовицкий
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