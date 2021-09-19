Кафельников: «Будет самое отстойное дерби за последние 20 лет»

Бывший теннисист Евгений Кафельников с пессимизмом ждёт противостояния московских ЦСКА и «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

«Это будет самое отстойное дерби за последние 20 лет с точки зрения качества игры и всего остального», - заявил Кафельников Sport24.

Экс-теннисист считает, что у игроков «Спартака» нет мотивации и командного духа. Что касается результата, Кафельников считает, что «красно-белые» сыграют вничью или проиграют в пропорции 45 на 55.

Что касается причин проблем «Спартака», Кафельников считает, что дело, в первую очередь, в руководстве и футболистах.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в понедельник, начало в 19:30.