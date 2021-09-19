Самедов: «ЦСКА нельзя назвать явным лидером дерби»

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов высказался насчёт фаворита в предстоящем дерби ЦСКА - «Спартак», которое запланировано на понедельник.

«У «Спартака» сезон начался не очень, а у ЦСКА что ли лучше начался?» - начал Самедов интервью «Спорт-Экспрессу». Бывший полузащитник напомнил, что в матчах такого рода турнирное положение команд не играет никакой роли. К тому же ЦСКА со «Спартаком» делят восьмое место в таблице, набрав по 10 очков в семи поединках.

- ЦСКА нельзя назвать явным лидером противостояния, - добавил Самедов.

Александр Самедов является воспитанником «Спартака», где играл в 2002-2005, а также 2017-2018 годах.