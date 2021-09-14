Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Литве

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, который сейчас находится без клуба, продолжит карьеру в чемпионате Литвы, передают местные СМИ. Сообщается, что следующим клубом японца станет трёхкратный чемпион местного первенства «Судува».

Напомним, что Хонда был игроком ЦСКА с 2010 по 2014 год. За это время он сыграл 127 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 29 результативных передач. Также он известен по выступлениям за «Милан», мексиканскую «Пачуку», австралийский «Мельбурн», «Витесс», «Ботафого». Последним его клубом был азербайджанский «Нефтчи», который он покинул 1 июля этого года.