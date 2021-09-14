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Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Литве

14 Сентября 2021 • 14:43 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
2.50 3.40 2.80
20.09 19:30

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, который сейчас находится без клуба, продолжит карьеру в чемпионате Литвы, передают местные СМИ. Сообщается, что следующим клубом японца станет трёхкратный чемпион местного первенства «Судува».

Напомним, что Хонда был игроком ЦСКА с 2010 по 2014 год. За это время он сыграл 127 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 29 результативных передач. Также он известен по выступлениям за «Милан», мексиканскую «Пачуку», австралийский «Мельбурн», «Витесс», «Ботафого». Последним его клубом был азербайджанский «Нефтчи», который он покинул 1 июля этого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кейсуке Хонда Судува
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Комментарии (2)
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Ro9ovadian
14 Сентября 2021 в 17:02
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Жигуль
14 Сентября 2021 в 14:55
Футбол, как способ посмотреть мир нахаляву)
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