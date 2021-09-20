«Он остаётся»: «Спартак» снова опроверг слухи об увольнении Витории

Даже поражение от ЦСКА в главном для «Спартаке» дерби в чемпионате не пошатнуло кресло под наставником Руем Виторией – руководство не намерено снова устраивать переворот в команде.

Подобной информацией в интервью Sport24 поделился руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов. Он сообщил, что португалец пользуется доверием со стороны боссов клуба. «Матч с ЦСКА ни на что не повлиял. Руй Витория никуда не уходит», - прокомментировал Зеленов.

Напомним, поражение от «армейцев» откинуло «Спартак» на девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Примечательно, что у Витории во главе команды пока в два раза больше проигрышей, чем побед – семь против трех.