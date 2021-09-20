«Вы опозорили имя клуба»: Фанаты «Спартака» обратились к команде

«Спартаку» снова нелегко придется в ближайшие несколько дней – подопечные Руя Витории опять разочаровали, минимально проиграв ЦСКА в московском дерби. Мгновенная реакция последовала и от болельщиков «красно-белых».

Фанатское объединение «Фратрия» в своем «Твиттере» опубликовало пост, обратившись к команде. «Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили имя нашего клуба», - говорится в письме. Напомним, что у болельщиков ранее уже случался конфликт с руководством, в частности с владельцем Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.

В текущем сезоне «Спартак» умудрился уже семь раз проиграть, при этом добыв лишь три победы во главе с новым наставником.