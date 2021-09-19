ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с днём рождения

Защитник ЦСКА и экс-игрок сборной России Марио Фернандес сегодня празднует своё 31-летие.

Пресс-служба «армейцев» поздравила ведущего игрока основного состава команды Алексея Березуцкого в официальном профиле клуба в «Инстаграм»: «Нашему Супер Марио – 31! С днём рождения».

Отметим, что натурализованный бразильский защитник выступает за ЦСКА с 2012 года. Спустя 4 года после своего переезда в Россию он принял российское гражданство, что дало ему возможность перестать числиться легионером в РПЛ и играть за национальную сборную России. В 305 поединках за московский клуб Марио Фернандес отличился 8 голами и 46 результативными передачами.