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ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с днём рождения

19 Сентября 2021 • 11:27 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
2.55 3.65 2.80
20.09 19:30

Защитник ЦСКА и экс-игрок сборной России Марио Фернандес сегодня празднует своё 31-летие.

Пресс-служба «армейцев» поздравила ведущего игрока основного состава команды Алексея Березуцкого в официальном профиле клуба в «Инстаграм»: «Нашему Супер Марио – 31! С днём рождения».

 

 

Отметим, что натурализованный бразильский защитник выступает за ЦСКА с 2012 года. Спустя 4 года после своего переезда в Россию он принял российское гражданство, что дало ему возможность перестать числиться легионером в РПЛ и играть за национальную сборную России. В 305 поединках за московский клуб Марио Фернандес отличился 8 голами и 46 результативными передачами.

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ЦСКА Москва Марио Фернандес
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