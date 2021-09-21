Дмитрий Комбаров предположил, почему «Спартак» не увольняет Виторию

Известный российский футболист Дмитрий Комбаров, поигравший за национальную команду и столичный «Спартак», поделился мнением о неудачном выступлении «красно-белых» на старте сезона-2021/2022. Его слова передает РБК.

«Я бы на месте руководства начал задумываться о смене тренера. Результат сам за себя говорит. Может, его увольнять слишком дорого, поэтому все так», - высказался защитник.

Напомним, что в настоящий момент командой руководит португалец Руй Витория. Он занял пост главного тренера в июне, подписав контракт на два года.

По итогам восьми туров чемпионата России «красно-белые» занимают лишь девятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на десять баллов.

В еврокубках команда также выступает неудачно. В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на своем поле потерпел поражение от польской «Легии» со счетом 0:1.