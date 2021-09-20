Витория проиграл первое московское дерби: кто был худшим у «Спартака» в матче против ЦСКА

Оценки футболистам Руя Витории

Футболистам «Спартака» нужно срочно добавлять в концентрации. Вроде бы не самый худший матч проводят, владеют небольшим преимуществом, лучше двигаются, но пропускают в концовке и проигрывают. После «Легии» со «Спартаком» этот же трюк провернул ЦСКА. Впервые играл московское дерби Руй Витория - начал с поражения. Статистика матча: владение мячом - 49:51, удары по воротам - 8:15, в створ - 1:5, угловые - 2:5.

Из-за кого же «красно-белые» снова проиграли?«Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 5,0. Один удар в створ ворот - один гол. Статистика ЦСКА не даёт Александру Максименко получить хорошую оценку за сегодняшний матч.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 7,0. Держит марку центр обороны «Спартака». Джикия не только прерывал атаки ЦСКА, но и свои развивал. Дважды отметился обостряющей передачей на длинную дистанцию, однажды опасно пробил после сольного прохода.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,0. Француз выиграл 3 из 4 единоборств у Заболотного, очень легко оттеснял от мяча Чалова, которому дважды пришлось фолить на Самуэле. А ещё Жиго сделал какое-то невероятное количество перехватов - пять.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ - 4,0. Без страха Кофрие встречал Эджуке, трижды затормозив проход Чидеры, спокойно действовал в отборе, но опять отметился результативной ошибкой. То штрафной заработал для Глушакова, теперь передачу голевую на Заболотного отдал. И в борьбе показал себя не очень, проиграв 7 эпизодов из 8.

АЙРТОН - 5,0. Айртон и Марио Фернандес взаимно потушили друг друга, проведя средний матч. Один хороший навес «красно-белый» бразилец всё-таки выполнил, но этого маловато за 5 попыток.

ВИКТОР МОЗЕС - 6,0. Мозес напрягал Облякова куда серьёзнее, частенько заставляя Ивана ошибиться и привезти ненужный угловой. Пять раз Виктор удачно шёл в дриблинг, разгоняя атаки, но успевал и в обороне сыграть - 2 отбора и 3 перехвата.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ - 6,5. За дебютное дерби всея Руси похвалим Литвинова. Руслан не терялся в борьбе, грамотно читал эпизоды, даже обострял. В активе Литвинова 4 отбора, 4 точные передачи на длинную дистанцию и опасный удар, приведший к моменту Понсе.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 6,5. Пару Умяров - Литвинов вообще переиграла связку Дзагоев - Зайнутдинов, что довольно удивительно. Наиль много работал в центре поля: сделал 2 перехвата, после одного из которых создал опасный момент, 2 раза сыграл в отборе, отдал 4 ключевые передачи.

КУИНСИ ПРОМЕС - 5,5. Куинси в своём стиле: максимум стараний - минимум пользы. Классно решил эпизод, забил гол из офсайда, но когда находился в правильном положении бил уже не так опасно. Кажется, что не фартит Промесу во время второго прибытия в «Спаратк».

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 4,0. Как и всегда в этом сезоне - бледная тень Джордана Ларссона. Минимум касаний в атаке, никакой комбинационной игры, один неточный удар с дуги штрафной площади и замена, которая напрашивалась гораздо раньше.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - 4,5. Аргентинец сыграл полезнее Ларссона (хотя бы за мячи боролся и двигался по периметру), но хорошей оценки получить никак не может. Обязан был Понсе открывать счёт - умудрился не попасть в угол с десяти метров.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ - б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.