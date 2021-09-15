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«Динамо» троллит «Спартак» после матча с «Легией»

15 Сентября 2021 • 19:59 Комментировать (1)
Сочи
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Динамо Москва
2.55 3.30 2.80
19.09 19:00

«Динамо» в своём «Твиттер» троллит «Спартак» после матча с «Легией», в котором московский клуб проиграл со счётом 0:1. Единственный гол забил Лирим Кастрати на 90-й минуте.

Пресс-служба динамовцев выставила видео с улыбающимся полузащитником Себастьяном Шиманьским, который является воспитанником «Легии», и отметила польский клуб. Футболист ранее пожелал клубу победы, прокомментировав один из постов в «Фейсбук».

Напомним, что Шиманьски стал игроком «Динамо» в 2019 году. Его трансфер обошёлся клубу в 5,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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Комментарии (1)
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SpaM
15 Сентября 2021 в 20:35
Лицо, не обремененное интеллектом)))
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