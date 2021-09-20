Смородская: «Этот «Спартак» уже ничего не спасёт»

Черная полоса «Спартака» продолжается – вслед за провальным стартом сезона «красно-белые» уступили еще и в принципиальном матче против ЦСКА. Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своими мыслями касательно поединка.

В первую очередь Смородская отметила, что дерби по уровню игры не соответствовало своему статусу. Она также заявила, что не понимает кадровые решения наставника «Спартака» Руя Витории.

Более того, экс-владелец «железнодорожников» пессимистично оценила шансы команды на исправление ситуации. «Ждать там нечего, «Спартак» ничего не спасёт. Не дерби, а мучение», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».