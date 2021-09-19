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Александр Мостовой: «Небольшое преимущество в составе у «Спартака», но что покажет игра, посмотрим» эксклюзив

19 Сентября 2021 • 14:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.55 3.65 2.80
20.09 19:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«Думаю, что фаворита в этом матче нет. И те, и другие находятся не в очень хорошем состоянии. Шансы равны. ЦСКА играет дома, но оба клуба все равно из Москвы. Да, они на своём стадионе, но это не так важно.

Состав, на мой взгляд, попредпочтительнее у «Спартака». Другое дело, что своими результатами «Спартак» показывает обратное: проиграли «Легии», хотя играли лучше и должны были выигрывать. Нефарт. У ЦСКА же идет перестройка, перестановка: один уходит, у второго травма. Сейчас у них начнется проверка на прочность. Влашич клуб покинул, у Фернандеса травма, интересно будет посмотреть на них. Небольшое преимущество в составе у «Спартака», но что покажет игра, посмотрим. Если посмотреть на таблицу чемпионата, то можно увидеть, что команда, которая победит, сразу восстанавливается и может попасть в первую пятерку, и уже, в принципе, нормально. Конечно, дерби - хороший шанс, чтобы прервать черную полосу. Принципиальные соперники, поэтому победа психологически тоже влияет на команду», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
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