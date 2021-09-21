Уткин: «Заболотный - молодец, русский леший-халк»

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин поделился мнением о вчерашнем дерби между ЦСКА и «Спартаком». В частности, он отметил выступление нападающего «армейцев» Антона Заболотного, забившего победный мяч.

«Заболотный просто молодец. И гол, и удаление, и русский леший-халк, когда он на трибуны полез после забитого гола», - поведал Василий на своем канале в Youtube.

Поединок завершился минимальной победой ЦСКА со счетом 1:0. Заболотный забил единственный гол на 81-й минуте.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Антон провел семь поединков и отметился двумя забитыми мячами.