​Директор «Спартака» высказался о кредите доверии Руя Витории

В среду «Спартак» в очередной раз разочаровал армию своих болельщиков, проиграв «Легии» на своём поле в Лиге Европы. После неудачного старта во втором по престижности евротурнире по поводу кредита доверия Руя Витории высказался Евгений Мележиков, который в московском клубе занимает должность генерального директора.

«На сегодняшний день ничего у нас не изменилось», - так прокомментировал ситуацию Мележиков для sport24.

Генеральный директор «Спартака» добавил, что он поддерживает команду и Руя Витории, отметив при этом, что в футболе на первом месте находится результат.

Следующий матч «Спартак» проведёт против ЦСКА 20 сентября.