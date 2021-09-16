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Премьер-лига

​Директор «Спартака» высказался о кредите доверии Руя Витории

16 Сентября 2021 • 23:15 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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20.09 19:30

В среду «Спартак» в очередной раз разочаровал армию своих болельщиков, проиграв «Легии» на своём поле в Лиге Европы. После неудачного старта во втором по престижности евротурнире по поводу кредита доверия Руя Витории высказался Евгений Мележиков, который в московском клубе занимает должность генерального директора.

«На сегодняшний день ничего у нас не изменилось», - так прокомментировал ситуацию Мележиков для sport24.

Генеральный директор «Спартака» добавил, что он поддерживает команду и Руя Витории, отметив при этом, что в футболе на первом месте находится результат.

Следующий матч «Спартак» проведёт против ЦСКА 20 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Евгений Мележиков
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