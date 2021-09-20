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Заболотный: «Спартак» - команда-раздражитель, будет нелёгкая игра»

20 Сентября 2021 • 10:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.55 3.65 2.80
Через 7 ч. 16 мин.

Центрфорвард московского ЦСКА Антон Заболотный дал интервью в преддверии дерби со «Спартаком» в рамках восьмого тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена».

«Спартак» - команда-раздражитель. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения. Я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра», - передает слова нападающего пресс-служба «армейского» клуба.

Столичное дерби состоится в понедельник, 20 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

По итогам семи туров чемпионата России «армейцы» занимают восьмое место в таблице, а «красно-белые» располагаются на девятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Антон Заболотный
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