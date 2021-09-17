Ярошик: «В России деградировал футбол»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался по поводу выступлений российских клубов в еврокубках. Напомним, что на этой неделе «Зенит» и «Спартак» проиграли, а «Локомотив» сыграл вничью.

Ярошик отметил, что футбол в России деградировал, о чём свидетельствуют результаты российских клубов в еврокубках. Он сказал, что такие матчи плохо влияют на имидж отечественного футбола, из-за чего так мало футболистов сборной России приглашают в топ-чемпионаты.

По его словам, сейчас футбол в России отстаёт и с этим нужно начинать что-то делать, пишет Sport24.

Напомним, что Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2005 год. В составе московского клуба он становился чемпионом России.