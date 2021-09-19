Позовёт ли «Спартак» Черчесова? Размышления о возможном союзе

Кресло под Руем Виторией шатается всё сильнее, и португальцу уже видят сменщика в лице экс-наставника сборной России Станислава Черчесова. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о вероятности союза клуба и тренера.

Когда летом Станислава Черчесова внезапно стали сватать на пост главного тренера ЦСКА, мы предположили, что наставник станет новой страшилкой, новым Анатолием Бышовцем нулевых годов. Бышовца после неудачной работы в сборной России никто из болельщиков не желал видеть во главе своих клубов. Примерно в такой же ситуации сейчас оказался Черчесов. Если провести соцопрос, то ни в одном большом клубе поклонники не захотят его видеть у руля. Да и образ, созданный Черчесовым в последнее время в СМИ, реально может пугать футболистов.

При этом сам Черчесов наверняка хочет вернуться к работе. И уж точно он хотел бы возглавить большую команду, которая ставит перед собой амбициозные цели. «Спартак» же в сердце Черчесова и вовсе занимает особенное место, и в этом сомнений нет.

Может ли Черчесов сменить Руя Виторию? Руководство «Спартака» настолько непредсказуемое, что отрицать такого поворота не стоит. Под руководством португальца команда никак не может нащупать результат. Даже при неплохой игре отвратительная реализация сводит на нет все усилия. «Спартак» нормально сыграл с «Легией» и должен был спокойно выигрывать, но вместо этого «красно-белые» умудрились проиграть. Очевидно, что руководство клуба не может быть удовлетворено только неплохой игрой без результата.

Если же Руя Виторию уволят, то найти иностранца на замену будет сложно. Точнее это сделать можно, но дорого. Кроме того, иностранцу надо будет осваиваться, знакомиться с командой, ему потребуется время. Можно вспомнить, что Доменико Тедеско в первый неполный сезон у руля «Спартака» не блеснул совсем. Да, там был фактор пандемии, но результаты так или иначе хромали.

Если португальца и уволят, то могут захотеть позвать российского специалиста. Кроме Черчесова круг кандидатов совсем узкий. Федотова из «Сочи» утащить будет сложно, а остальные доступные отечественные тренеры едва ли потянут.

Тем не менее, кажется, что «Спартак» сделает всё, чтобы обойтись без услуг Черчесова. Наверняка в клубе помнят, что в прошлый раз из клуба его увольняли на фоне конфликта тренера с трибунами. Черчесову не простили отстранения Титова и Калиниченко и разгромных поражений от ЦСКА и киевского «Динамо». В адрес наставника с трибун неслись крайне нелицеприятные заряды, и нет уверенности, что сейчас контакт будет налажен.

Кроме того, Черчесов сейчас выглядит довольно токсичным тренером. Точкой в его отношениях со сборной России стало не столько выступление на Евро, сколько постыдная пресс-конференция. Черчесов стал посмешищем для всей страны из-за своих глупых и нелепых ответов. Он просто не мог сохранить свой пост после того, что нёс во всеуслышание.

Добавим к этому, что у Заремы Салиховой и Черчесова случился почти открытый конфликт. Спутница Леонида Федуна пока не принимает ключевых решений, но она может играть значительную роль в жизни клуба.

Таким образом, приглашение Черчесова создаст новое напряжение в «Спартаке». Это будет тренер, от которого будут ждать первой же ошибки, чтобы открыть огонь критики. В итоге атмосфера не улучшится, а именно это напряжение выглядит сейчас главной проблемой клуба.

Андрей Центров