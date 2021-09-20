Крал поддержал «Спартак» перед матчем с ЦСКА

Чешский полузащитник Алекс Крал, перебравшийся в летнее трансферное окно из московского «Спартака» в лондонский «Вест Хэм», поддержал «красно-белых» в преддверии принципиального поединка с ЦСКА.

«Дерби. Вперед, «Спартак»!», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

23-летний игрок перебрался в стан английского коллектива на правах аренды. Срок действия договора рассчитан до окончания текущего сезона.

Дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет на «ВЭБ Арене» сегодня, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Читать подробную текстовую трансляцию можно будет на Liveresult.ru.