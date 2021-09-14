Объявлен лучший игрок ЦСКА в июле и августе

Нападающий ЦСКА Чидер Эджуке стал лучшим игроком команды в июле и августе по версии болельщиков московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

За нигерийского нападающего свой голос отдали почти половина - 44% болельщиков. Футболист сыграл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Второе место занял полузащитник Алан Дзагоев (27% голосов), третье - вратарь Игорь Акинфеев, у которого 12% голосов.

Напомним, что после семи туров РПЛ ЦСКА находится на восьмом месте, имея в своём активе десять очков. В следующем туре команда Березуцкого дома сыграет со «Спартаком».