Булыкин высказался о задержании болельщика, бросившего банан в Вендела

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин высказался о задержании бросившего банан в игрока «Зенита» Вендела болельщика.

«Думаю, и так уже все видели, и болельщики знают, что за это будет бан. Непосещение стадиона, думаю, он себе уже сделал. Наверняка извинился, и все поняли, что этого делать нельзя, если хочешь ходить и смотреть футбол», — приводит слова экс-футболиста «Аякса» и «Локомотива» «Газете.Ру». По его мнению, расизм и дискриминацию в футболе необходимо искоренять, поскольку такие ситуации не идут на пользу обществу.

Напомним, что в концовке встречи Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой» болельщик бросил банан в сторону полузащитника «сине-бело-голубых». Сегодня, 10 марта, появилась информация о задержании виновного в инциденте.