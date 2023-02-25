​Селюк – о броске банана в Вендела: «Запланированная акция»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о проявлении расизма в отношении полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела в кубковом матче против «Волги».

Напомним, что после ухода Маркуса Вендела с поля в его направлении с трибуны с фанатами «Волги» полетел банан.

«То, что это было запланированной акцией, - это 100%. Зимой с бананами не ходят на футбол. Ходят с термосом, горячим чаем, с какой-нибудь сосиской в тесте, но точно не с бананом», - сказал Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Добавим, что «Зенит» разгромил «Волгу» на выезде со счётом 3:0 и пробился в следующий этап Фонбет Кубка России.