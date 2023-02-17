Весь состав «Сепахана» стоит дешевле, чем Кузяев

Весь состав сегодняшнего соперника петербургского «Зенита», иранского «Сепахана», стоит меньше, чем один единственный игрок петербургской команды – Далер Кузяев. Фактом делится портал Transfermarkt.

Так, оценочная стоимость Кузяева – 10 млн евро. А стоимость всех игроков «Сепахана» - 9,5 млн.

Напомним, лидер РПЛ сегодня неожиданно проиграл «Сепахану» в контрольном матче – 0:2. Игра прошла в городе Исфахан в Иране.

Первый официальный матч 2023 года «Зенит» проведёт в рамках Кубка России – в четвертьфинале турнира в рамках Пути регионов «сине-бело-голубые» сыграют с аутсайдером Первой лиги – ульяновской «Волгой».