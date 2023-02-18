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Кубок России

Шалимов: «Зениту» в Ульяновске просто не будет»

18 Февраля 2023 • 00:19 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Российский специалист Игорь Шалимов порассуждал о том, какой приём ждёт лидера РПЛ на следующей неделе в Ульяновске. Ранее петербуржцы уступили иранскому «Сепахану» в контрольной игре – 0:2. Матч состоялся в иранском городе Исфахан.

«Скоро официальная игра на Кубок, уже можно подумать по этому матчу, есть повод подумать и сделать выводы. В Ульяновске их ждет непростая игра», - цитирует Шалимова «Матч-ТВ».

Напомним, 25 февраля петербургский «Зенит» сыграет в рамках четвертьфинала Кубка России против ульяновской «Волги». Это будет первый официальный матч зенитовцев в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Игорь Шалимов
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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