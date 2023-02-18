Шалимов: «Зениту» в Ульяновске просто не будет»

Российский специалист Игорь Шалимов порассуждал о том, какой приём ждёт лидера РПЛ на следующей неделе в Ульяновске. Ранее петербуржцы уступили иранскому «Сепахану» в контрольной игре – 0:2. Матч состоялся в иранском городе Исфахан.

«Скоро официальная игра на Кубок, уже можно подумать по этому матчу, есть повод подумать и сделать выводы. В Ульяновске их ждет непростая игра», - цитирует Шалимова «Матч-ТВ».

Напомним, 25 февраля петербургский «Зенит» сыграет в рамках четвертьфинала Кубка России против ульяновской «Волги». Это будет первый официальный матч зенитовцев в 2023 году.