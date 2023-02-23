​Семак допустил дебют Ренана в матче с «Волгой»

Зимний новичок «Зенита» Роберт Ренан только недавно присоединился к команде, ведь он выступал за молодёжную сборную Бразилии на чемпионате Южной Америки. Наставник питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, сможет ли Ренан сыграть за «Зенит» уже в кубковом матче против «Волги» из Ульяновска.

«Конечно, возьмём его с собой. Насколько он будет готов играть, мы ещё посмотрим - конечно, ему ещё нужно адаптироваться к погодным условиям и до конца понять наши требования. Он уже провёл несколько занятий с нами и оставил самое приятное впечатление», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Матч Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» стартует 25 февраля в 14:30 по московскому времени. Следить за матчем во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.