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Семак: «Нервная игра, пока второй мяч не забили»

25 Февраля 2023 • 16:41 Комментировать (1)
Волга Ульяновск
0:3
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Волгой» (3:0).

- Сыгранный матч по итогам 90 минут легким точно не назовете?

- Не может быть легким, исходя из погодных условий, из того, что это кубковый матч. Непростая игра, но абсолютно заслуженная победа, хорошие голы. Я думаю, те комбинации, которые были, их приятно было смотреть. Забили бы в первом тайме больше, наверное, было бы легче. А так, пока счет 1:0, соответственно, такая нервная игра, пока второй мяч не забили. После второго уже стало спокойно.

- Начало второго тайма, минут 15-20 «Волга» достаточно серьезно прессинговала «Зенит» и начала выигрывать подбор. Не вызывало ли это у вас обеспокоенность?

- Нет, не вызывало, понятно, что «Волге» надо было атаковать и играть активно. Они это пытались сделать, но, в принципе, опасных моментов у наших ворот не было.

- В чем была идея перехода на три центральных защитника в концовке?

- Дали всем сыграть, это раз. Во-вторых, тот же Маттео хорошо смотрелся, хотели посмотреть, как Сергеев будет с Кассьеррой вместе взаимодействовать. Есть еще причины, почему мы так сыграли. Я думаю, неплохо.

- Замена и уход Бакаева, вы в первом тайме несколько раз обращали внимание, когда он перемещался на ближний к вам фланг, он там неправильно позицию занимал, или у вас были какие-то другие просьбы?

- Нет, я думаю, он старался делать все, что от него требуется. Конечно, он игрок эмоциональный, и иногда эмоции захлестывают, он хочет быть там, где мяч, все время. А так, по сути, сыграл хорошо, как и вся команда. Не могу про кого-то сказать, что кто-то сыграл плохо или ниже своих возможностей.

- Какие у вас эмоции в целом, исходя от обстановки, которая была на стадионе?

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- Конечно, приятна и поддержка наших болельщиков, которые приехали в большом количестве нас поддержать. И болельщики «Волги» пришли поддержать. Хорошая атмосфера, хороший кубковый матч. С хорошим настроением будем готовиться к возобновлению чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (1)
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wild cat
25 Февраля 2023 в 17:07
и энта нипатрепства ты называиш - игрой? ужасть..))
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