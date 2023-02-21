Слуцкий высказался о стадионе в Ульяновске

Бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о месте проведения кубкового матча между «Волгой» и «Зенитом».

Специалист рассказал о том, что, дважды играя в Ульяновске, он не остался доволен качеством футбольного поля ни одного раза. Связано это, по словам эксперта, с довольно странным сочетанием искусственного и натурального покрытия.

Тренер признал, что приезд команды Премьер-лиги в Ульяновск – большое событие.

«Но если вы хотите привозить такие команды и абсолютно заслуженно попадаете в эту стадию, будьте любезны заниматься инфраструктурой», - заявил Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».