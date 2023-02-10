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Чистяков – об игре с «Волгой»: «Мороз или не мороз - ничего страшного»

10 Февраля 2023 • 11:20 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Зенит
25.02 14:30

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал предстоящий кубковый поединок с ульяновской «Волгой».

Футболист признался, что на текущий момент ещё не успел ознакомиться с фотографиями стадиона, на котором будет проводиться встреча, однако сразу же отметил, что ему уже доводилось выходить на футбольное поле в не самую подходящую для этого погоду.

Непросто в таких условиях, по мнению спортсмена, будет показывать хороший футбол легионерам «сине-бело-голубой» команды, хотя и они уже привыкли к климатическим условиям.

«Конечно, в такой ситуации на первом месте будут бойцовские качества. Но у нас они есть. А мороз или не мороз - ничего страшного», - цитирует Чистякова «Чемпионат».

Кроме того, футболист назвал верным решение провести игру именно в Ульяновске.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Дмитрий Чистяков
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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