Чистяков – об игре с «Волгой»: «Мороз или не мороз - ничего страшного»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал предстоящий кубковый поединок с ульяновской «Волгой».

Футболист признался, что на текущий момент ещё не успел ознакомиться с фотографиями стадиона, на котором будет проводиться встреча, однако сразу же отметил, что ему уже доводилось выходить на футбольное поле в не самую подходящую для этого погоду.

Непросто в таких условиях, по мнению спортсмена, будет показывать хороший футбол легионерам «сине-бело-голубой» команды, хотя и они уже привыкли к климатическим условиям.

«Конечно, в такой ситуации на первом месте будут бойцовские качества. Но у нас они есть. А мороз или не мороз - ничего страшного», - цитирует Чистякова «Чемпионат».

Кроме того, футболист назвал верным решение провести игру именно в Ульяновске.