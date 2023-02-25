Состояние поля в Ульяновске тревожит Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Волгой».

- 25 февраля на календаре, вы посмотрели поле. Какие у вас ощущения и эмоции от того, в каких условиях придется играть «Зениту»?

- Ощущение нормальные абсолютно, мы все прекрасно понимаем, в какой стране мы живем, и какие погодные условия для февраля. По поводу матча в Ульяновске, я думаю, поэтому и проводится Кубок России, чтобы была возможность у многих городов, больших и небольших, с разными возможностями, в разных ситуациях и в разных условиях играть против команд, которые заслуженно прошли в эту стадию Кубка России.

- Насколько при выборе состава на сегодняшнюю игру вы исходили из состояния поля и условий, в которых придется играть?

- Исходили, конечно, но, прежде, чем решать, кто выйдет в стартовом составе в сегодняшнем матче, уделяли больше внимания тем, кто лучше готов на сегодняшний день, а дальше игра подскажет как и в каком ключе, с помощью тех же замен как можно варьировать игру. Потому что мы до конца не могли понимать и сейчас не знаем, в каком состоянии будет поле и насколько позволит играть в комбинационный футбол, или игра упростится. Посмотрим, как поле будет держать нагрузку, которую оно, естественно, еще не испытывало в этом сезоне. Дальше будем проводить и вносить некоторые коррективы.