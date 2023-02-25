Мостовой: Брошенный банан в Вендела — это позор

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на брошенный болельщиком банан в полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела в матче с «Волгой».

«Конечно, это позор. Ужасно, что такое происходит. Надо наказывать тех, кто делает такое», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России Пути регионов «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0 и вышел в следующий этап турнира, в котором встретится с одной из вылетевших команд из Пути РПЛ.

В составе «сине-бело-голубых» голами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.