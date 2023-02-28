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​Появилось видео броска банана с трибуны на матче «Зенита» – фанат мог целиться не в Вендела видео

28 Февраля 2023 • 13:31 Комментировать
Волга Ульяновск
0:3
Зенит
окончен

В ближайшую пятницу на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза будет рассмотрен скандальный инцидент, произошедший 25 февраля на кубковом матче между «Волгой» и «Зенитом». Напомним, что в конце игры с трибуны стадиона в Ульяновске был брошен банан.

Судя по видео, которое показал телеграм-канал «Мутко против», хулиган мог целиться бананом не в Маркуса Вендела из «Зенита», а в Момо Туре из «Волги». Впрочем, это никак не влияет на степень серьёзности проступка.

 

Напомним, что «Зенит» обыграл «Волгу» на выезде с крупным счётом 3:0. Питерцы прошли в следующий этап турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Волга Ульяновск Маркус Вендел Момо Туре
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