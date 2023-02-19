Ловчев – о матче с «Сепаханом»: «Игра «Зенита» очень не понравилась»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении петербургского «Зенита» в товарищеском поединке с исфаханским «Сепаханом» (0:2).

«Игра «Зенита» очень не понравилась. Понимаю, что всё это было после сборов и матч неофициальный, но это всё-таки международный матч, на нехватку которых сейчас так часто ссылаются, говоря о том, что наш футбол в вакууме», - написал Ловчев в социальных сетях.

Голы в противостоянии иранского и российского клубов забили футболисты Горбани и Данешгар.

Ближайший матч «сине-бело-голубым» вновь предстоит провести на выезде – на этот раз в Ульяновске против местной «Волги» в рамках Фонбет Кубка России.