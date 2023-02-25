Семшов: «Надо отдать должное футболистам «Волги», оказали достойное сопротивление «Зениту»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал победу «Зенита» над ульяновской «Волгой» (3:0) в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России.

«Думаю, в некоторых эпизодах игры класс игроков «Зенита» превзошел игроков «Волги». От этого и такой результат. Надо отдать должное футболистам «Волги», оказали достойное сопротивление», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в начале второго тайма «Волга» была ближе к забитому мячу, но у «Зенита» высококвалифицированные футболисты, которые в нужный момент добавили и сделали результат.

В 1/4 финала Фонбет Кубка России осталось три несыгранных матча. 26 февраля встретятся «Акрон» - «Торпедо» и «Уфа» - «Ахмат», а 27 февраля пройдет заключительный матч стадии «Звезда» - «Пари НН».