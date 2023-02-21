Все билеты на матч ульяновской «Волги» и «Зенита» проданы

В Ульяновске приезд именитого соперника вызвал небывалый интерес, и этой в зимнее время года. Так, в продаже уже не осталось билетов на матч четвертьфинала Кубка России с участием местной «Волги» и лидера РПЛ – петербургского «Зенита». Об этом в своём Telegram-канале сообщает ОГАУ «Управление спортивными сооружениями».

Напомним, что всего в продажу на матч поступило 6,5 тыс. билетов. Игра состоится в субботу, 25 февраля на газоне ульяновского стадиона «Труд им. Льва Яшина». Этот матч станет первым официальным матчем в 2023 году для обоих клубов.

Ранее известный российский тренер Леонид Слуцкий оценил качество газона на ульяновском стадионе.