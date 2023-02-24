Гасилин: «Не считаю, что «Зенит» явный фаворит в матче с «Волгой»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин порассуждал о предстоящем матче плей-офф Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Волги» из Ульяновска.

«Зенит» для меня родная команда, но в то же время всегда хочется, чтобы такой клуб, как «Волга», тем более дома, показал себя. Не считаю, что «Зенит» явный фаворит. Надо учитывать фактор поля, сколько оно выдержит», — приводит слова Гасилина официальный сайт Российского футбольного союза.

По мнению эксперта, «Зениту» точно не будет легко, возможно, игра завершится вничью, а победитель будет определен в серии пенальти.

Матч «Волга» - «Зенит» пройдет завтра, 25 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:30 по московскому времени.